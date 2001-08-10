Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2024
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В сахалинском селе Подгорное сгорел автомобиль
09:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В сахалинском селе Подгорное сгорел автомобиль

В сахалинском селе Подгорное сгорел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июня в 16.48 в диспетчерскую Тымовской пожарной части поступило сообщение о пожаре на улице Центральнойрассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 16.58. К этому моменту открытым пламенем горел остов автомобиля на площади 3 квадратных метра.

Пожар локализовали в 17.00, а в 17.06 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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