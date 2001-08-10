На Камчатке дети громят автобусные остановки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском малолетние вандалы вновь разгромили автобусную остановку. Как сообщили в редакцию ТК "41 Регион" очевидцы, в бывшем Ленинском районе компания школьников камнями забросала стеклянный павильон "Поликлиника №2".
Хулиганы остановились лишь в тот момент, когда их действия пресекли случайные прохожие, запечатлевшие инцидент на видео. При попытке поговорить со взрослыми двое ребят убежали, но оставшиеся дети сознались, что принимали непосредственное участие в содеянном.
При этом в администрации Петропавловска-Камчатского неоднократно сообщали о том, что в последнее время заметно увеличились расходы на ремонт автобусных остановок. Связано это преимущественно с разрушительной деятельностью вандалов.
Напомним, ранее набегам хулиганов подверглась также автобусная остановка в центральной части города. Стекла на ней ради забавы разбили подростки. Тогда инцидент также был записан на видео, а кадры с места событий разошлись по социальным сетям.
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