Депутат городской думы Иркутска задержан в Приморье за конрабанду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Иркутска Георгия Ни и его соучастника Павла Хахураева, подозреваемых в контрабанде особо ценных диких животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Следствие считает, что подозреваемые организовали передачу более 1,9 кг мускусов (желез с секретом или иначе мускусных желез кабарги), прикрывая их как продукты питания, с целью последующего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в Находке.
Преступная деятельность была пресечена в ходе оперативно-розыскного мероприятия 26 мая 2024 года в гараже на улице Куйбышева в Находке, где были изъяты стратегически важные ресурсы у посредников. Подозреваемые были задержаны 23 июня 2024 года в Иркутске и в настоящее время ожидают транспортировки во Владивосток для проведения следственных действий.
Уголовное дело возбуждено по материалам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
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