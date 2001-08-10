Рентгенологический комплекс на Итурупе помогает в исследованиях жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй месяц в Курильской ЦРБ работает передвижной рентген-комплекс. С помощью мобильной машины жителям удаленных населенных пунктов проводят флюорографию и маммографию. Специализированная машина доставлена на Итуруп по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко. С помощью техники за короткое время удалось выявить множество патологий и назначить курильчанам лечение, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

Патологии сердца, фиброз, пневмосклероз – заболевания различной степени тяжести диагностированы у курильчан по результатам обследования в рентгенологическом комплексе. Жалобы на здоровье теперь обрели вполне конкретную причину, а у врачей появились точные показания для назначения лечения.

- Несколько лет мучилась болями за грудиной. К врачу некогда было съездить. Травками себя отпаивала. А рентген приехал, пошла и проверилась. Оказалось, проблема была совсем не там, где я думала. Уже лечусь, назначили лекарства, - поделилась одна из жительниц села Рейдово.

В Рейдово в июне мобильный комплекс приезжал два раза – флюорографию прошли 42 человека, маммографию - 11. Некоторые пациенты на этих процедурах не бывали больше 10 лет. Причинами такого отношения называют занятость на работе и в целом беспечное отношение к здоровью. Врачи напоминают - флюорографическое обследование необходимо проходить каждому пациенту не реже одного раза в год. Это необходимо для ранней диагностики туберкулеза, пневмонии, онкологических заболеваний и других патологических процессов.

- Не стоит забывать и о важности маммографии для женщин. Рак груди - на лидирующих позициях в структуре онкозаболеваний у женщин. Пропуски этой диагностической процедуры чреваты очень тяжелыми последствиями. С появлением рентгенкомплекса у местных жителей отпали проблемы по посещению медучреждения. Специалисты приедут и проведут диагностику на месте, - прокомментировала главный врач Курильской ЦРБ Елена Мацишина.

Крое Рейдово, в июне с помощью мобильного комплекса были обследованы жители Горячих Ключей и Горного. Во время каждого выезда были выявлены патологии. Практика выездных приемов будет продолжена и в дальнейшем, чтобы каждый житель мог проходить обследования в соответствии со стандартами, на регулярной основе.

Оснащению медучреждений, расположенных на удаленных территориях, уделяется особое внимание. Ранее для Курильской ЦРБ приобретен современный компьютерный томограф. Ежедневно он используется для диагностики самого широкого спектра заболеваний. Большим подспорьем стало поступление транспорта в рамках программы модернизации первичного звена Нацпроекта «Здравоохранение». Машина используется для доставки специалистов и грузов медицинского назначения. В дальнейшем также имеются планы по развитию учреждения. До конца года здесь планируется открыть дневной стационар для лечения пациентов с гепатитом.