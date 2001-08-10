Во Владивостоке врачи борются за жизнь ребенка, отравившегося щелочью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двухгодовалый ребенок отравился щелочью и был госпитализирован в токсикологию «ВКБ№2» во Владивостоке. Маленькому пациентку оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на КГАУЗ ВКБ №2 "Тысячекоечная больница".
В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей, лечение получает в полном объеме. Его состояние расценивается, как средней степени тяжести, но после случившегося ему предстоит долгое восстановление
Врачи-токсикологи настоятельно рекомендуют приморцам отбеливатели, кислоты, щелочи не держать в бутылках для пищевых продуктов. Их необходимо хранить в плотно закрытых маркированных контейнерах в абсолютно недоступном для детей месте.
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