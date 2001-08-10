Выпивший амурчанин продал машину соседа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благовещенец продал машину соседа, а когда осознал, что натворил, — «сдался» полицейским. Мужчина выслушал приговор за кражу, сообщает ИА "Порт Амур".
Как сообщает прокуратура Амурской области, 3 марта 33-летний благовещенец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил «заработать» на машине соседа. Мужчина нашел в Сети объявление о скупке авто и продал Nissan Laurel Medalist за 50 тысяч рублейю
На следующее утро, протрезвев, благовещенец осознал случившееся и просил покупателя вернуть автомобиль, но тот отказался. Тогда горожанин отправился к сотрудникам полиции, которым впоследствии скупщик и вернул автомобиль.
Суд признал благовещенца виновным в краже и приговорил к году исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Автомобиль вернули собственнику.
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