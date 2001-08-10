В Арсеньеве мужчину убило током во время установки баннера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Один мужчина погиб от удара током, а второй оказался в больнице с электротравмой и травмами от падения с высоты, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
«ЧП произошло 13 июня на улице Новикова в Арсеньеве, - рассказали в ведомстве. - В процессе установки баннера на придорожный рекламный щит двое мужчин оказались в непосредственной близости от высоковольтного провода линии электропередачи. В результате воздействия электрической дуги или контакта с проводом, от удара током погиб мужчина, 1977 г.р., его брат, 1979 г.р., доставлен в больницу с электротравмой и травмами от падения с высоты».
На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб прибыл прокурор города Дмитрий Струков.
Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также законность итогового решения по результатам доследственной проверки.
Ведомство также даст общую оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда в деятельности работодателя пострадавших.
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