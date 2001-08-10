На Камчатке руководитель компании, строящей аэропорт, попался на взятке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Руководитель фирмы, которая строит новый аэропорт в Петропавловске-Камчатском, решил откупиться от устранения нарушений. Он решил дать взятку проверяющей организации, но его план провалился, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на транспортную прокуратуру Камчатского края.
АО "Ротек" возводит новое здание аэропорта камчатской столицы. Во время одной из проверок хода строительства, проверяющая организация выявила нарушения и вынесла 8 предписаний об их устранении. Однако руководитель компании, вместо того чтобы все исправить, решил откупиться. Он дал должностному лицу проектно-изыскательского института воздушного транспорта «Дальаэропроект» взятку в размере двух миллионов рублей.
Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица в крупном размере. Теперь компания должна выплатить государству штраф в 10 раз превышающий сумму взятки – 20 миллионов рублей.
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