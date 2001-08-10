Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2024
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На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины
12:13, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Амурской области получил удар ножом за то, что хотел раньше времени уехать с вахты

Житель Амурской области получил удар ножом за то, что хотел раньше времени уехать с вахты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области 48-летний житель Магдагачинского района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. Преступление произошло в Сковородинском районе, пишет ИА "Порт Амур".

- В суде установлено, что 27 февраля 2024 года в жилом вагончике, расположенном в лесном массиве Талданского участкового лесничества, произошел конфликт из-за того, что подсудимый не хотел отпускать потерпевшего домой в период вахты. В ходе конфликта подсудимый ударил клинком ножа в грудь потерпевшего, - сообщили в прокуратуре Амурской области.

Суд приговорил амурчанина к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Сковородинского района.

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