На Камчатке произошла авария с участием четырех автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке на трассе "Морпорт – аэропорт" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА "Кам 24".

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего 8 июня, на трассе «Морпорт – аэропорт». По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» не учел безопасный интервал при обгоне стоящей машины «Тойота Креста» и столкнулся с попутным автомобилем «Митсубиси Фусо», после чего врезался в препятствие и перевернулся.

Следом 34-летний водитель автомобиля «Хонда ХРВ», двигаясь в попутном направлении на большой скорости, влетел в стоящую «Тойоту Креста», за рулем которой находился 26-летний водитель. В результате столкновения «Хонда» опрокинулась на крышу.

В этой аварии 4 автомобиля получили повреждения. Водителю «Тойоты Креста» медики оказали помощь.

По факту ДТП специалисты проводят проверку и уточняют все обстоятельства происшествия.