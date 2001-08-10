Сахалинец ответит в суде за мошенничество с возвратом водительского удостоверения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя областного центра по обвинению в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Фигурант осенью прошлого года решил приобрести автомобиль, для чего в специальном приложении стал просматривать объявления. Одно из них его заинтересовало, и он связался с продавцом. В ходе встречи южносахалинец поинтересовался о причине продажи автомобиля. Продавец пояснил, что его лишили права управления, поэтому он избавляется от своей иномарки.

В этот момент у обвиняемого возникла мысль обмануть мужчину. Он сказал, что может помочь ему досрочно вернуть водительское удостоверение за денежные средства.

Злоумышленник придумал историю, что у него якобы есть знакомые, которые могут решить вопрос за 45 000 рублей, а после получения водительского удостоверения нужно будет заплатить столько же. На самом деле никаких знакомств в органах власти у него не было. Фигурант не собирался исполнять предлагаемые им посреднические услуги по возврату водительского удостоверения путем дачи взятки должностному лицу, так как понимал, что такими возможностями не располагает и что это незаконно.

В конце декабря прошлого года заявитель передал 45 тысяч рублей, после чего фигурант придумывал разные предлоги в отсрочке решения вопроса. Когда потерпевший догадался, что помощи не будет, потребовал предоплату обратно. Тем не менее в оговоренное время сахалинец не вернул средства, после чего последовало обращение в полицию.

Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину.