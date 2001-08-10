Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июня 2024
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Сахалинские пожарные более четырёх часов тушили нежилое строение в Соколе
09:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские пожарные более четырёх часов тушили нежилое строение в Соколе

Сахалинские пожарные более четырёх часов тушили нежилое строение в Соколе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 июня в 21.05 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Сокол, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ №ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 21.11. К этому моменту открытым пламенем горело нежилое строение на площади 150 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 21.33, а в 01.14 полностью ликвидировали.

В тушении были задействовано 7 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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