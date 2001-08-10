В Тымовском предприниматель подозревается в растрате бюджетных средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, в июле 2021 года подозреваемый заключил соглашение с министерством сельского хозяйства Сахалинской области, согласно которому ему предоставлен грант в форме субсидии на финансовое обеспечение части затрат на реализацию проекта по приобретению коров и строительства помещения для их содержания.

В ноябре 2021 года подозреваемый заключил со своим знакомым фиктивный договор на строительство помещения для содержания животных и составил акт приемки выполненных работ, которые последний предоставил в Министерство сельского хозяйства региона и получил из бюджета Сахалинской области денежные средства в сумме более 600 тысяч рублей. По достигнутой ранее договоренности, он вернул указанные денежные средства подозреваемому, а тот потратил их на личные нужды.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.