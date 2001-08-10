Тихоокеанское
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В Сахалинском областном онкодиспансере внедряют инновационный метод лечения
14:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Врачи в Приморье трое суток боролись за жизнь ребенка, выпившего растворитель

Врачи в Приморье трое суток боролись за жизнь ребенка, выпившего растворитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четырехлетняя девочка, впавшая в кому после употребления растворителя, очнулась в больнице Владивостока. В течение трех суток врачи боролись за жизнь малышки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на КГАУЗ ВКБ №2.

В больницу девочку доставили с угасающей сердечной деятельностью, она едва дышала и находилась в коме.

По словам врача токсиколога-реаниматолога «ВКБ№2» Виктора Сорокина, на 3 сутки она пришла в сознание. Последующие лечебные мероприятия привели к полному выздоровлению. Маленькая пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.

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