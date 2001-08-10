14:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Врачи в Приморье трое суток боролись за жизнь ребенка, выпившего растворитель
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Четырехлетняя девочка, впавшая в кому после употребления растворителя, очнулась в больнице Владивостока. В течение трех суток врачи боролись за жизнь малышки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на КГАУЗ ВКБ №2.
В больницу девочку доставили с угасающей сердечной деятельностью, она едва дышала и находилась в коме.
По словам врача токсиколога-реаниматолога «ВКБ№2» Виктора Сорокина, на 3 сутки она пришла в сознание. Последующие лечебные мероприятия привели к полному выздоровлению. Маленькая пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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