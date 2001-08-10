Врачи в Приморье трое суток боролись за жизнь ребенка, выпившего растворитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четырехлетняя девочка, впавшая в кому после употребления растворителя, очнулась в больнице Владивостока. В течение трех суток врачи боролись за жизнь малышки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на КГАУЗ ВКБ №2.

В больницу девочку доставили с угасающей сердечной деятельностью, она едва дышала и находилась в коме.

По словам врача токсиколога-реаниматолога «ВКБ№2» Виктора Сорокина, на 3 сутки она пришла в сознание. Последующие лечебные мероприятия привели к полному выздоровлению. Маленькая пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.