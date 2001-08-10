В Амурской области черные лесорубы, пытаясь скрыться от правоохранителей, попали в ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двоих жителей Приамурья уличили в незаконной заготовке древесины. Мужчинам придется ответить за свои действия в суде, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на областное УМВД.
В случае амурчан речь идет о пункте «а» части 2 статьи 158 УК РФ. То есть - о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Уточняется, что один из них - житель Шимановска 1989 года рождения, второй - 33-летний мужчина.
По версии следствия, в декабре прошлого года амурчане взяли у знакомого автомобиль «ЗИЛ-131», чтобы съездить на нем за дровами. В нескольких километрах от города в лесном массиве, расположенном на землях сельхозназначения, они без разрешения повалили бензопилой 10 сосен, причинив материальный ущерб государству на сумму свыше 61 тысячи рублей. Стволы сообщники распилили на бревна, погрузили с помощью крановой установки в машину и направились домой, но вскоре были остановлены лесничим, который патрулировал на УАЗе данный район.
Узнав об отсутствии у амурчан документов на перевозимую древесину, лесничий сообщил о выявленном факте в дежурную часть МО МВД России «Шимановский». Он предложил мужчинам проследовать вместе с ним навстречу следственно-оперативной группе.
По дороге приятели избавились от груза, сбросив на ходу с кузова заготовленные бревна, и попытались скрыться, однако не справились с управлением и угодили на грузовике в овраг.
В настоящее время эти люди находится под подпиской о невыезде. В УМВД отмечают, что амурчане раскаялись в совершении преступления и полностью возместили ущерб, который был причинен. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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