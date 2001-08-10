В реке Лютога на Сахалине обнаружено тело ранее пропавшего местного жителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве следственного отдела по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения 37-летнего жителя областного центра с автомобилем, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий автомобиль пропавшего мужчины обнаружили в районе с. Огоньки. Позже, в районе с. Воскресенское, в р. Лютога обнаружено тело пропавшего мужчины. В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение.