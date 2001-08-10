Сахалинке, зарезавшей сожителя, дали семь лет колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Доказательства, собранные следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 47-летней женщины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Предварительным следствием и судом установлено, что осужденная и ее 53-летний сожитель вернулись с работы, после чего стали распивать спиртные напитки. В ходе распития спиртного мужчина стал вести себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, высказывал угрозы в отношении сожительницы. В ответ последняя взяла кухонный нож и нанесла не менее одного удара в область грудной клетки потерпевшего, причинив проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов. От полученного телесного повреждения смерть сахалинца наступила на месте происшествия.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.