У сахалинца из сарая украли музыкальный центр, сабвуфер, колонки и садовую тележку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В конце марта в ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило сообщение от 62-летнего гражданина о краже имущества. Пенсионер уточнил, что из сарая, расположенного в районном центре по улице Кирова, похитили музыкальный центр, сабвуфер с колонками, музыкальную колонку и садовую тележку. Сумма ущерба 40 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Прибыв на место происшествия полицейские установили, что территория не огорожена, видеонаблюдение и жилые строения поблизости отсутствуют.
В ходе розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Как выяснилось, ранее судимый 48-летний местный житель, предполагая, что в сарае может находиться какое-либо ценное имущество, с помощью монтировки повредил замок и проник внутрь, откуда похитил указанные предметы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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