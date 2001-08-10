У сахалинца из сарая украли музыкальный центр, сабвуфер, колонки и садовую тележку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце марта в ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило сообщение от 62-летнего гражданина о краже имущества. Пенсионер уточнил, что из сарая, расположенного в районном центре по улице Кирова, похитили музыкальный центр, сабвуфер с колонками, музыкальную колонку и садовую тележку. Сумма ущерба 40 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Прибыв на место происшествия полицейские установили, что территория не огорожена, видеонаблюдение и жилые строения поблизости отсутствуют.

В ходе розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Как выяснилось, ранее судимый 48-летний местный житель, предполагая, что в сарае может находиться какое-либо ценное имущество, с помощью монтировки повредил замок и проник внутрь, откуда похитил указанные предметы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.