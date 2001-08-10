На Сахалине пожарный спас кошку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером, 31 мая в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Троицкое. Пожарные подразделения прибыли на место в считанные минуты. К этому моменту открытым пламенем горели пристроенный к дому гараж и хозяйственная постройка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Внутри жилого дома было сильное задымление. В ходе проведения разведки, в одной из комнат пожарные нашли кошку. Она была жива, но уже практически не дышала. Пожарные через средство индивидуальной защиты органов дыхания привели её в чувство и передали хозяйке.

Само возгорание благодаря слаженным действиям огнеборцев было полностью ликвидировано в 20 часов 12 минут. В тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области, 5 человек личного состава и 1 единица техники ГУ МЧС по Сахалинской области.