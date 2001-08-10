На Сахалине пожарный спас кошку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером, 31 мая в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Троицкое. Пожарные подразделения прибыли на место в считанные минуты. К этому моменту открытым пламенем горели пристроенный к дому гараж и хозяйственная постройка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Внутри жилого дома было сильное задымление. В ходе проведения разведки, в одной из комнат пожарные нашли кошку. Она была жива, но уже практически не дышала. Пожарные через средство индивидуальной защиты органов дыхания привели её в чувство и передали хозяйке.
Само возгорание благодаря слаженным действиям огнеборцев было полностью ликвидировано в 20 часов 12 минут. В тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области, 5 человек личного состава и 1 единица техники ГУ МЧС по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
13:43 28 Мая С 1 июня для проезда будет закрыт участок проспект Победы в Южно-Сахалинске
15:18 28 Мая Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 14:56 Вчера Одну из центральных клумб Южно-Сахалинска украсят 12 тысяч цветов
- 11:20 Вчера Сахалинские дошколята соревновались в выполнении ГТО
- 11:44 1 Июня Аналитика МТС: детский цифровой контент выходит в топ запросов у сахалинцев
- 11:14 31 Мая Начинающие предприниматели Южно-Сахалинска могут получить субсидию на открытие собственного дела
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?