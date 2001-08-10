В Южно-Сахалинске девочка на электросамокате врезалась в маму с коляской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске девушка-подросток врезалась в женщину с ребёнком на перекрёстке проспектов Мира - Победы. Об этом пострадавшая рассказала astv.ru.

- На переходе проспекта Победы и Мира, прям во время перехода по "зебре" на меня, мою подругу и мою трёхлетнюю дочь наехала девочка-подросток на фиолетовом электросамокате. Они стоят там же на перекрёстке для аренды. В итоге мне прилетело в ногу, на ней гематома. Моему трёхлетнему ребёнку прилетело по голове, - рассказала пострадавшая.

Виновница столкновения извиняться не стала.

- Их было трое: два мальчика и девочка. Она похихикала, что-то буркнула и укатилась с остальными далее на самокате. А я замешалась, полицию не вызвала, растерялась. Даже не знала, что в такой ситуации делать, - посетовала сахалинка.

В итоге трёхлетняя девочка получила ушиб, а её мать - гематому на ноге.