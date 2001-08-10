Жителя Приморья осудили за жестокое убийство тещи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Анучинского района Приморья осужден на 8 лет за жестокое убийство тещи. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105, ч.1 п.«в» , а также ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса России, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на telegram-канал press-pk.
Следствие установило, что в феврале 2023 года между осужденным и его супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина начал избивать ее. На помощь дочке пришла пожилая мать, опиравшаяся на тросточку. Тогда осужденный стал избивать двух женщин палкой, вырванной из рук старушки. От ударов супруга потеряла сознание. Мужчина задушил тещу, забрал телефон жены, запер дверь дома и скрылся во Владивостоке. Через несколько часов супруга пришла в сознание, выбралась из дома через окно и от соседки вызвала полицию.
В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, пытался переложить ответственность за убийство на супругу.
После обжалования приговора в Приморский краевой суд, окончательное наказание мужчины составило - 8 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Через три недели после объявления приговора осужденный скончался.
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