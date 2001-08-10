На Сахалине насмерть задавили медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в результате ДТП погиб медведь, сообщает astv.ru, ссылаясь на очевидцев.

Обстоятельства гибели животного пока неизвестны, водитель скрылся с места аварии, оставив обломки авто. В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области информацию подтвердили. Там также сообщили, что данные уже передали в Госавтоинспекцию Сахалинской области.

Ранее в ведомстве информировали, что ДТП с участием дикого животного ничем не отличается от других ДТП, оставление места происшествия влечёт за собой наказание в виде лишения прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Для справки: гибель животного в результате дорожной аварии причиняет государству имущественный вред. Например, смерть медведя обойдётся в 60 тысяч рублей, лося - в 80 тысяч рублей.