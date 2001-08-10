Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2024
Сейчас 20:46
89,79|97,13|66,91
В связи с врезкой абонентов по технологическому присоединению в Хомутово и Октябрьском временно приостановят газоснабжение
09:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине насмерть задавили медведя

На Сахалине насмерть задавили медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в результате ДТП погиб медведь, сообщает astv.ru, ссылаясь на очевидцев.

Обстоятельства гибели животного пока неизвестны, водитель скрылся с места аварии, оставив обломки авто. В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области информацию подтвердили. Там также сообщили, что данные уже передали в Госавтоинспекцию Сахалинской области.

Ранее в ведомстве информировали, что ДТП с участием дикого животного ничем не отличается от других ДТП, оставление места происшествия влечёт за собой наказание в виде лишения прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Для справки: гибель животного в результате дорожной аварии причиняет государству имущественный вред. Например, смерть медведя обойдётся в 60 тысяч рублей, лося - в 80 тысяч рублей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?