Сахалинец украл у сожительницы ювелирных украшений на 300 тысяч рублей и сдал их в ломбард

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что у нее из дома пропали золотые изделия на сумму более 300 тысяч рублей. При этом, ценности все время были заперты в сейфе и определить, в какое точно время была совершена кража, невозможно, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и обстоятельства случившегося.

Как выяснилось, 22-летний фигурант является сожителем потерпевшей. Достоверно зная, что в сейфе хранится золото, которое досталось девушке по наследству, обвиняемый решил его похитить.

Узнав, как открыть сейф, в период с 1 апреля по 27 мая, злоумышленник частями похищал украшения и сдавал их в ломбард. Так продолжалось до тех пор, пока хозяйка квартиры не заметила на полу сережку, которую обронил фигурант, и решила положить её в сейф. Увидев, что большей части золотых украшений нет, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в," ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере.

В отношении подозреваемого, который сознался в содеянном, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.