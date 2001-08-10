50-летний иностранец обвиняется в убийстве жительницы Корсакова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего гражданина иностранного государства в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, накануне обвиняемый со своей знакомой пришли в гости к 59-летней потерпевшей, где стали распивать алкогольные напитки. Через некоторое время между хозяйкой квартиры и мужчиной, на почве личных неприязненных отношений, возник словесный конфликт во время которого обвиняемый взял кухонных нож и нанес им множественные удары в область шеи потерпевшей. От полученных телесных повреждений смерть женщины наступила на месте происшествия.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.