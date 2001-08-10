В Благовещенске неизвестные ходят по подъездам, выдавая себя за полицейских
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благовещенцы предупреждают друг друга о подозрительной группе людей, которые выдают себя за полицейских. Мужчины якобы ходят по подъездам от двери к двери. Информация об этом пересылается через мессенджер, сообщает ИА "Порт Амур".
"Они имеют при себе документы и бланки с символикой министерства внутренних дел и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех в преддверии предстоящей переписи населения", - сказано в сообщении, опубликованном в WhatsApp.
В УМВД России по Амурской области сообщили, что информация об этом проверяется.
- Ранее в полицию обращений по данному поводу не было, информация зарегистрирована в установленном порядке. По данному факту сотрудниками межмуниципального управления МВД России «Благовещенское» проводится проверка, - прокомментировал Сергей Чебарёв, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.
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