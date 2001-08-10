Сахалинец предстанет перед судом за незаконный вылов камчатских крабов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Установлено, что в июне прошлого года 32-летний фигурант вместе со своим знакомым, используя самоходную лодку с подвесным мотором и сетные поддоны, выловили из Охотского моря в районе села Гребенское 34 экземпляра камчатского краба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Подельники были задержаны сотрудниками рыбоохраны и полиции сразу после того, как с незаконным уловом вернулись на берег. Ущерб, причинённый браконьерами, превысил 480 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

В ближайшее время материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении 32-летнего жителя Корсаковского района по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, будут рассмотрены в суде. Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого было выделено в отдельное производство.