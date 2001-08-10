Сахалинец оформил кредитную карту на отца своей девушки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В сентябре 2022 года фигурант собирался приобрести компьютер. Для этого он попросил отца своей девушки оформить кредит на себя, так как ему отказывали в его получении. По договоренности обвиняемый должен был оплачивать данный займ. Для этого он установил на свой телефон приложение банка, в которое были внесены персональные данные указанного гражданина.

Через какое-то время у фигуранта возникли материальные трудности. Тогда он решил без ведома отца своей девушки оформить через приложение кредитную карту на его имя с лимитом в 50 тысяч рублей. Вырученные обманом деньги обвиняемый потратил по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело рассмотрит суд.