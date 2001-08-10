Сахалинка почти сожгла заживо своего сожителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летней жительницы с. Чехов в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, между обвиняемой и ее 36-летним сожителем сложились личные неприязненные отношения. Накануне между ними произошла ссора, во время которой обвиняемая вылила на голову и туловище потерпевшего легковоспламеняющуюся жидкость, после чего подожгла зажигалкой. С полученными термическими ожогами лица и головы мужчина был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.