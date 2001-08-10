Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2024
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15:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка почти сожгла заживо своего сожителя

Сахалинка почти сожгла заживо своего сожителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению  51-летней жительницы с. Чехов в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, между обвиняемой и ее 36-летним сожителем сложились личные неприязненные отношения. Накануне между ними произошла ссора, во время которой обвиняемая вылила на голову и туловище потерпевшего легковоспламеняющуюся жидкость, после чего подожгла зажигалкой. С полученными термическими ожогами лица и головы мужчина был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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