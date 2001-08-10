Сахалинская автоинспекция остановила пьяного водителя, ранее лишенного прав за нетрезвое вождение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделением дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что ночью 24 мая на участке автодороги сообщением Южно-Сахалинск - Холмск инспекторами анивской Госавтоинспекции был остановлен минивэн под управлением фигуранта. Сотрудники полиции при общении с гражданином обратили внимание на поведение, не соответствующее обстановке и запах спиртного. Мужчине было предложено пройти освидетельствование. Алкотестер показал 0,987 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
В ходе проверки выяснилось, что водитель управлял вышеуказанным транспортным средством, будучи осужденным в 2023 году по ст. 264.1 УК РФ. Тогда судом было вынесено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264.
Дознание по уголовному делу продолжается.
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