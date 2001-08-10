Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2024
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14:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская автоинспекция остановила пьяного водителя, ранее лишенного прав за нетрезвое вождение

Сахалинская автоинспекция остановила пьяного водителя, ранее лишенного прав за нетрезвое вождение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 24 мая на участке автодороги сообщением Южно-Сахалинск - Холмск инспекторами анивской Госавтоинспекции был остановлен минивэн под управлением фигуранта. Сотрудники полиции при общении с гражданином обратили внимание на поведение, не соответствующее обстановке и запах спиртного. Мужчине было предложено пройти освидетельствование. Алкотестер показал 0,987 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В ходе проверки выяснилось, что водитель управлял вышеуказанным транспортным средством, будучи осужденным в 2023 году по ст. 264.1 УК РФ. Тогда судом было вынесено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264.

Дознание по уголовному делу продолжается.

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