Сахалинская автоинспекция остановила пьяного водителя, ранее лишенного прав за нетрезвое вождение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 24 мая на участке автодороги сообщением Южно-Сахалинск - Холмск инспекторами анивской Госавтоинспекции был остановлен минивэн под управлением фигуранта. Сотрудники полиции при общении с гражданином обратили внимание на поведение, не соответствующее обстановке и запах спиртного. Мужчине было предложено пройти освидетельствование. Алкотестер показал 0,987 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В ходе проверки выяснилось, что водитель управлял вышеуказанным транспортным средством, будучи осужденным в 2023 году по ст. 264.1 УК РФ. Тогда судом было вынесено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264.

Дознание по уголовному делу продолжается.