Имена лучших учеников 2024 года назвали в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В день празднования последнего звонка в Поронайске состоялась торжественная церемония награждения лучших учеников района.

Традиционное мероприятие прошло в администрации Поронайского городского округа. Поздравить детей, которые показали большие успехи в учебе, научной деятельности, а также спортивной и общественной жизни, собрались директора школ, педагоги и родители. Участников церемонии приветствовал мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков. Глава района высказал благодарность учителям и родным учащихся, пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и всю жизнь стремиться к знаниям.

Вместе с поздравлениями учащиеся получили свидетельства о занесении на доску почета «Лучшие ученики Поронайского городского округа». Их получили:

Егор Волк, ученик школы №1;

Яна Гаргаева, ученица школы №7;

Артем Гладышев, ученик школы №7;

Арина Горлова, ученица школы №2;

Виктория Жидкова, ученица школы №7;

Наталья Ким, ученица школы №1;

Юми Ким, ученица школы №7;

Арсений Мурзабаев, ученик школы-интерната №3;

Арзу Османова, ученица школы №2;

Аркадий Рябов, ученик школы №1;

Милана Сушкова, ученица школы №1;

Ева Сборщикова, ученица школы №7;

Екатерина Тихонова, ученица школы №1;

Софья Хрыкина, ученица школы №7;

Анастасия Штаролис, ученица школы села Восток.