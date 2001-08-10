Сахалинка сообщила код из смс мошенникам и потеряла доступ на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 мая в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 69-летней жительницы областного центра о том, что неустановленное лицо незаконно завладело ее персональными данными, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Заявительнице позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником сотовой связи. Он сообщил, что у нее истекает срок использования абонентского номера. Чтобы его продлить, необходимо назвать пароль из смс. Женщина поверила и сообщила ему комбинацию. После этого заявительница не смогла войти в свой личный кабинет на портале «Госуслуги». Когда же доступ был восстановлен, в приложении она увидела, что взломщиками были запрошены несколько документов на имя потерпевшей. В частности, полученные злоумышленниками копии документов и сведения, могут способствовать дистанционному незаконному получению микрозаймов на имя потерпевшей гражданки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.