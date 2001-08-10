Жителя Сахалина будут судить за незаконную заготовку красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области следственным отделом завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов, фигурантом которого стал 46-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в конце августа прошлого года мужчина на попутном автомобиле приехал к речке Марковке и стал вылавливать горбушу на месте её нереста при помощи ручного сачка, который запрещён к использованию при добыче данного вида рыбы. Здесь же он потрошил улов и забирал красную икру.

К моменту задержания сотрудниками рыбоохраны обвиняемый успел заготовить 82 ястыка общим весом чуть более 7,5 килограмма. Причинённый водным биологическим ресурсам ущерб превысил 210 тысяч рублей.

В ближайшее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассмотрит суд.