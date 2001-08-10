Сахалинка зашла в магазин и украла у продавщицы кошелек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 38-летней местной жительницы, у которой были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили 38-летнюю жительницу Корсакова, которая является подозреваемой в данном преступлении.
Как выяснили правоохранители, фигурантка зашла в складское помещение магазина по продаже бытовой техники и косметики, где находилась сумка потерпевшей. Последняя являлась продавцом данного торгового помещения и была занята работой, поэтому не заметила подозреваемую.
Злоумышленница забрала из сумки кошелек, в котором находились денежные средства и документы. Купюры она забрала себе, а остальное выбросила в мусорный бак.
Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ-– кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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