В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли грабеж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что малознакомый гражданин открыто похитил у него сотовый телефон. Сумму ущерба он оценил в 5 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, коим оказался житель поселка Березняки 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый.
Выяснилось, что мужчины познакомились в районе магазина, расположенного на улице Больничной. Они приобрели спиртное и решили его совместно распить. Для этого они ушли в безлюдное место. В ходе общения новоиспечённый знакомый приметил у потерпевшего гаджет, который задумал похитить. Не имея постоянного источника дохода, он решил отнять телефон, чтобы продать, а деньги потратить по своему усмотрению.
С целью осуществления задуманного он попросил сотовый, чтобы позвонить, после чего отошел в сторону, а затем убежал. Не ожидая такого исхода, потерпевший попытался догнать оппонента, но все его попытки оказались тщетными, тогда он обратился за помощью в полицию.
После задержания фигурант рассказал полицейским, что продал гаджет за 1000 рублей, а деньги потратил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.
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