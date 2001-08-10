Приморец из-за ревности сжег автомобиль бывшей возлюбленной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель с. Камень-Рыболов в Приморье обвиняется в поджоге автомобиля, совершенном из ревности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Ночью во дворе дома 28 на ул. 2-ая Поселковая во Владивостоке, из чувства ревности и обиды он облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег Nissan Note, принадлежащий бывшей сожительнице. Пожаром также оказался уничтожен другой Nissan Note, припаркованный рядом.

Причиненный ущерб составил более 1,5 млн рублей, который мужчина не возместил.

Уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога» направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.