На Сахалине будут судить разбойника, напавшего на магазин с газовым пистолетом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении разбоя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции
Установлено, что вечером 10 марта 2024 года, фигурант пришел к одному из магазинов, находящихся в селе Стародубское. Предварительно убедившись через окно магазина, что в торговом зале нет покупателей и скрыв свое лицо под маской и капюшоном он зашел в помещение. Угрожая продавцу газовым пистолетом, он стал требовать от нее денежные средства, угрожая расправой.
29-летняя потерпевшая, восприняв реально угрозу применения в отношении неё насилия опасного для жизни, с целью пресечения разбойного нападения, сообщила нападавшему о наличии магазине камеры видеонаблюдения. Фигурант, опасаясь быть опознанным и задержанным, убежал из магазина ни с чем, а потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.
По горячим следам обвиняемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы долинской полиции.
Следователями собрана исчерпывающая база доказательств совершения фигурантом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УКРФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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