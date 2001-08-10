На Сахалине будут судить разбойника, напавшего на магазин с газовым пистолетом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении разбоя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции

Установлено, что вечером 10 марта 2024 года, фигурант пришел к одному из магазинов, находящихся в селе Стародубское. Предварительно убедившись через окно магазина, что в торговом зале нет покупателей и скрыв свое лицо под маской и капюшоном он зашел в помещение. Угрожая продавцу газовым пистолетом, он стал требовать от нее денежные средства, угрожая расправой.

29-летняя потерпевшая, восприняв реально угрозу применения в отношении неё насилия опасного для жизни, с целью пресечения разбойного нападения, сообщила нападавшему о наличии магазине камеры видеонаблюдения. Фигурант, опасаясь быть опознанным и задержанным, убежал из магазина ни с чем, а потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.

По горячим следам обвиняемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы долинской полиции.

Следователями собрана исчерпывающая база доказательств совершения фигурантом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УКРФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.