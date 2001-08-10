Сахалинка похитила золотые украшения у матери своего приятеля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 54-летней местной жительницы, у которой при неизвестных обстоятельствах были похищены золотые украшения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска была установлена 28-летняя жительница областного центра, подозреваемая в данном преступлении.
Как выяснили правоохранители, в начале апреля женщина пришла в гости к своему знакомому. Последний является сыном заявительницы и проживает с ней в одной квартире. Спустя некоторое время фигурантка тайком прошла ювелирными изделиями. Воспользовавшись моментом, сахалинка похитила украшения, которые в дальнейшем за 20 тысяч рублей сдала в ломбард. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. «в" ч.2 ст.158 УК РФ- – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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