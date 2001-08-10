Во Владивостоке водитель сбил ребенка и скрылся
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Госавтоинспекция Владивостока ищет очевидцев ДТП с участием 10-летнего пешехода в районе улицы Кирова, 20, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу автоинспекции УМВД России по г. Владивостоку.
По предварительной информации, 15 мая в 19:50 в районе улицы Кирова, 20 неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу. В результате автоаварии 10-летний мальчик-пешеход получил ушиб и гематому левого бедра. Ему назначено амбулаторное лечение. Водитель покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшему.
По факту автоаварии возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
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