Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2024
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На Сахалине будут судить разбойника, напавшего на магазин с газовым пистолетом
09:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителям Камчатки, торговавшим наркотиками на Сахалине, дали по 5,5 лет колонии

Жителям Камчатки, торговавшим наркотиками на Сахалине, дали по 5,5 лет колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор участникам организованной группы, причастным к незаконному обороту наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УФСБ РФ по Сахалинской области.

Трое жителей Камчатского края 21-22 лет, находясь в областном регионе, получали партии наркотиков, фасовали их на мелкие дозы, которые раскладывали в тайники с передачей координат мест их нахождения своему анонимному координатору в сети «Интернет».

В марте 2023 г. злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области при подготовке к сбыту партии наркотического средства «мефедрон» весом 200 грамм.

В судебном заседании подсудимые свою вину признали в полном объеме.

Указанные лица признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере). Каждому участнику организованной группы назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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