15-летний сахалинец угнал иномарку, стоящую без аккумулятора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудникам уголовного розыска от дежурного инспектора ОГИБДД поступило сообщение об обнаружении в районе перекрёстка пр. Победы и ул. Ленина иномарки с внешними признаками угона. В ходе проверочных мероприятий полицейские установили владелицу автомобиля, которая 6 мая подала в УМВД России по городу Южно-Сахалинску заявление об угоне. Женщина сообщила, что двумя днями ранее кто-то, находясь на парковке в районе дома №263 по проспекту Мира, неправомерно завладел её автомобилем иностранного производства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 15-летний житель села Соловьёвка.
Как выяснилось, юноша совместно с приятелями в качестве пассажира катался по городу. Проезжая мимо указанной парковочной площадки, он обратил внимание на иномарку, принадлежащую заявительнице. Товарищи подсказали, что данное авто давно стоит здесь без движения. Тогда молодой человек подошел к транспортному средству, которое оказалось не заперто. Открыв капот, он обнаружил отсутствие аккумулятора. Найдя недостающий агрегат и установив его на место, с помощью определенных комбинаций ему удалось запустить мотор. После чего тронулся с места и разъезжал по городу, пока не закончился бензин. Затем он бросил машину и скрылся с места преступления.
В дальнейшем угнанная иномарка была изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ – угон. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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