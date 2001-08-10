Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 16 мая стартовал двухдневный форум «За здоровое завтра». Островные специалисты и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга собрались на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы здравоохранения в клинических и организационных аспектах. Одной из ведущих тем стала вакцинация как элемент культуры здоровья.

Спикерами форума выступили главный внештатный специалисты министерства здравоохранения Сахалинской области, врач-инфекционист детской городской поликлиники Оксана Солонина и ведущие тренеры Академии профессионального роста «Медэтика» Василий Князев и Алексей Фокин. В первый день эксперты провели научно-практическую медицинскую конференцию.

Доцент кафедры внутренних болезней Московского медицинского университета «Реавиз», кандидат медицинских наук Александр Хованов выступил с докладом на тему современной энтеросорбации практикующему врачу, заместитель директора по научной работе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России, кандидат биологических наук Екатерина Жиренкина, в свою очередь, обозначила важность развития культуры здоровья в части вакцинации.

Так, Оксана Солонина уделила особое внимание первичной профилактике рака шейки матки и ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Она подчеркнула: вирусы папилломы человека - это группа чрезвычайно распространённых ДНК-содержащих вирусов, которые поражают эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Выявлено более 200 типов папилломавирусов, из них около 40 могут поражать генитальную область и не менее 14 являются высокоонкогенными.

- ВПЧ в 99% вызывает рак шейки матки, в 90% - анального канала, в 87% - вульвы. Рак шейки матки в структуре смертности от злокачественных новообразований занимает первое место среди женщин в возрасте 15 – 44 лет и считается вторым по распространённости раком. Численность пациенток с этим диагнозом в России с 2011 по 2022 год увеличилась на 12,8%, в Сахалинской области – на 69,7%, - сказала Оксана Солонина.

Врач-инфекционист отметила, что ВПЧ разных типов обнаруживают у 30–65% беременных женщин, инфицированными от матерей рождаются 14,8% детей. В первый год после постановки диагноза в стране в целом и в Сахалинской области в частности умирает каждая 8 женщина.

Опасность представляют и аногенитальные бородавки - это доброкачественные новообразования на коже и слизистых оболочках, возбудителем которых также является вирус папилломы человека. В редких случаях длительное повторяющееся течение заболевания также может перейти в злокачественные опухоли.

- ВПЧ не лечатся, а единственным эффективным методом профилактики является вакцинация. В настоящее время 137 стран внедрили её в свои национальные программы иммунизации, в России вопрос пока решается на уровне субъектов. Более 40 регионов уже включили прививки от ВПЧ в региональные календари, в том числе Сахалинская область. На островах с 2012 года вакцинировали свыше 16,5 тысяч девочек в возрасте 9 - 15 лет, - сказала Оксана Солонина.

Эксперты обсудили эффективность вакцинации. Статистика показывает, что прививки существенно снижают заболеваемость аногенитальными кондиломами, дисплазией шейки матки, раком шейки матки, вульвы, влагалища и анального канала. Вместе с тем специалисты развеяли мифы, связанные с вакцинацией от ВПЧ: по результатам исследований не выявлены связь ни с бесплодием, ни с развитием первичной недостаточности яичников.

- Важно понимать, что лечения от ВПЧ не существует. Разработанные лечебные тактики направлены только на устранение последствий ВПЧ-инфекции. Кроме того, возможно повторное инфицирование. Но предупредить заболевание можно, - заключила Оксана Солонина.

В ходе секции об актуальных организационных аспектах в принципах пациентоориентированности выступили директор АНО «Здоровье нации в моих руках», бизнес-тренер MBA General, коуч ICF, IAGC из Екатеринбурга Наталья Князева и ведущий тренер «Медэтики», коуч АСС ICF Алексей Фокин. О национальном проекте «Демография» как фундаментальном ориентире для здравоохранения рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии Александр Себелев.