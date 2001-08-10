Сахалинка незаконно прописала у себя четверых иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной постановке на учет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что данная гражданка в начале мая 2024 года предоставила в государственное учреждение заведомо ложные сведения и осуществила фиктивную постановку на миграционный учет в принадлежащем ей жилом помещении 4 иностранных граждан.

При проверке полицейские выяснили, что намерений предоставить жилое помещение для постоянного пребывания данных лиц у фигурантки не было. По указанному адресу они никогда не проживали.

Таким образом, в действиях подозреваемой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.