Сахалинские автоинспекторы обнаружили наркотики у водителя Toyota Land Cruiser
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инспекторы ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе 171 км автодороги «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск», остановили автомобиль японского производства под управлением 46-летнего гражданина. В салоне автомобиля также находился 31-летний сахалинец, который в разговоре с полицейскими заметно нервничал. У автоинспекторов возникло подозрение, что гражданин может перевозить запрещенные к обороту предметы. В связи с чем был произведен личный досмотр, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе личного досмотра, в кармане брюк гражданина полицейские обнаружили полимерный пакет с веществом белого цвета и специфическим запахом.
Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является наркотическим веществом – метилэфедрон, массой 0,88 гр.
По данному факту в отношении пассажира отделом дознания ОМВД России по Томаринскомугородскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.
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