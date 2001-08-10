В Южно-Сахалинске карусель зажала палец ребенку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годовалый ребёнок получил травму на детской площадке в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось вечером 15 мая - малыш из любопытства засунул палец в механизм, который по неизвестным причинам оказался открытым, сообщает astv.ru.
Случай произошёл во дворе дома №63г на проспекте Победы. Горожанка решила прокатить сына на карусели, не обратив внимание на часть конструкции, которая была сломана.
- Придерживая сына, я начала раскачивать карусель, - рассказала южносахалинка. - В какой-то то момент он засунул пальчик в механизм, который располагался сверху. Он оказался открыт, а я сразу на это не обратила внимание. Палец зажало, самостоятельно вытащить он его не смог. Сообразила, что нужно прокрутить карусель в обратную сторону - только таким образом и удалось освободить пальчик. Хочу предупредить родителей об опасности, которая может подстерегать их детей на этой площадке.
Женщина отправилась в детскую областную больницу. Малышу сделали снимок - перелома нет, но ногтевая пластина повреждена. Сейчас ребёнку делают перевязки, чтобы он лишний раз не тревожил травмированный палец.
По информации управляющей компании, детская площадка по этому адресу находится в изношенном состоянии: часть элементов демонтировали в прошлом году, оставшиеся уберут в ближайшее время.
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