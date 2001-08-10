Второй этап реконструкции набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске будет завершен ко Дню города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ход масштабных ремонтных работ проинспектировал мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В выездном совещании приняли участие руководители и специалисты профильных структур муниципалитета. Благоустройство набережной реки Рогатки — это комплексный проект, который имеет особое значение для Южно-Сахалинска. Реконструкция объекта разделена на шесть этапов. Первый, который предусматривал преображение южного берега реки, завершился в прошлом году.

- В этом сезоне у нас запланирован большой объем работ по благоустройству северного берега. Здесь будет создана многофункциональная зона для отдыха и прогулок - обустроен городской амфитеатр с видом на реку. Жители получат возможность спускаться к воде по лестнице и в связи с этим профильным структурам дано поручение привести в порядок русло Рогатки. Кроме этого, на территории будет уложена новая тротуарная плитка, обустроены бордюры, появятся малые архитектурные формы и арт-объекты, - сказал мэр Сергей Надсадин.

Особое внимание во время рабочей поездки глава города уделил вопросу будущего освещения на набережной. Принято решение сделать иллюминацию не будничной, чтобы новое общественное пространство стало настоящим местом притяжения горожан и логичным продолжением городского парка.

- Отчасти это уже зона притяжения. В прошлом году был выполнен значительный объем работ на южном берегу. Обустроены пешеходные и зеленые зоны, установлены ограждения и малые архитектурные формы. По отзывам горожан, здесь можно приятно проводить время, - отметила депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Елена Столярова.

Завершить второй этап реконструкции набережной реки Рогатки планируется ко Дню города. В будущем сезоне проектом предусмотрено строительство велопешеходного моста в районе улицы Комсомольской.

Добавим, проекты второго и третьего этапов благоустройства реки Рогатки получили федеральное финансирование, победив во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований Дальнего Востока в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».