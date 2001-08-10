Тихоокеанское
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09:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Трехлетний мальчик выпал из окна в Находке

Трехлетний мальчик выпал из окна в Находке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 15 мая в Находке ребенок выпал из окна 3 этажа в доме на проспекте Мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края. К счастью, малыш выжил, его госпитализировали медики для оказания необходимой помощи.

По факту падения 3-летнего мальчика прокуратура организовала проверку условий воспитания и проживания несовершеннолетнего. В ведомстве напоминают, что москитная сетка не защищает ребенка от падения, а наоборот представляет для него повышенную опасность.

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