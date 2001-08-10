В Приморье на человека напал тигр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В лесном массиве недалеко от поселка Зарубино в Приморье тигр напал на человека. У мужчины рваные раны на ноге и ссадины руки, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Медики оказали пострадавшему неотложную помощь, угрозы его жизни нет. На место происшествия в район станции Сухановка выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, специальная группа из числа специалистов охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, центра "Амурский тигр" и национального парка "Земля леопарда".

Участковые обходят дворы в населенных пунктах Хасанского округа, рассказывают местным жителям и охотникам о недопустимости выхода в ставший опасным лесной массив и о том, что делать, если хищник придет к жилью.