Жительницу Благовещенска накажут за то, что повесила объявление на остановке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске ищут женщину, которая испачкала автобусную остановку. Она наклеила объявление внутри павильона в районе улиц Горького и Шимановского, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на администрацию города.

Действия нарушительницы попали в объектив камеры системы видеонаблюдения "Безопасный город". ГСТК напишет заявление в полицию и подсчитает ущерб.