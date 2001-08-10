Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2024
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18:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительницу Благовещенска накажут за то, что повесила объявление на остановке

Жительницу Благовещенска накажут за то, что повесила объявление на остановке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске ищут женщину, которая испачкала автобусную остановку. Она наклеила объявление внутри павильона в районе улиц Горького и Шимановского, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на администрацию города.

Действия нарушительницы попали в объектив камеры системы видеонаблюдения "Безопасный город". ГСТК напишет заявление в полицию и подсчитает ущерб.

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