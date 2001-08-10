Тихоокеанское
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В Тымовском едва не сгорел склад

В Тымовском едва не сгорел склад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 мая в 02.19 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Набережной, рассказали ТИА ""Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 02.25. К этому моменту открытым пламенем горело складское помещение на площади 35 квадратных метров.

Пожар локализовали в 02.40, а в 03.04 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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