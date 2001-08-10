На Сахалине сын обокрал квартиру матери, пока та была в гостях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 мая в дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 61-летней местной жительницы, у которой из квартиры пропало ценное имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Потерпевшая пояснила, что днем ранее гостила у своих знакомых. Вернувшись, она обнаружила, что из дома бесследно пропал пылесос.
В ходе последовавшего разбирательства было установлено, что к хищению бытовой техники причастен 41-летний сын заявительницы. Гражданин нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Воспользовавшись отсутствием матери, фигурант вынес из дома имущество и перепродал знакомым. В настоящий момент похищенное изъято и будет возвращено законной владелице.
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